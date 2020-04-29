Количество умерших от коронавируса в Турции перевалило за три тысячи человек. В то же время вылечилось уже более 44 тысяч граждан.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

"Число выздоровевших пациентов в Турции за последние 24 часа превышает в два раза число новых диагностированных пациентов", - заявил он.

За последние сутки в стране коронавирусом заболело 2 936 человек, всего инфицированных COVID-19 в Турции - 117 589. Скончалось от осложнений болезни на данный момент более трех тысяч, в течение последние суток их стало на 89 больше.

Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил с 1 по 3 мая новое ужесточение карантинных мер. В последний раз подобные ограничения в Турции проводились с 23 по 26 апреля.

Напомним, в Турции разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции: появятся отели с "сертификатами здоровья", социальное дистанцирование, персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запрет на шведский стол и систему All Inclusive станут нормой. Также вырастут цены на гостиничные номера, поскольку нагрузку планируют снизить вдвое.

как сообщала "Страна", пляжный сезон в Турции откроют к концу мая, сразу после того, как число заболевших коронавирусом пойдет на спад.