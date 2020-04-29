Власти Италии и Франции призывают своих граждан провести летний отпуск, не покидая пределы стран.

Об этом сообщает Linfo со ссылкой на государственного секретаря при МИД Франции по вопросам туризма Жана-Батиста Лемуана и газета Il Messaggero со ссылкой на министра культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

Так, последний обратился к жителям Италии с призывом не ехать заграницу этим летом из-за эпидемиологической опасности. По его словам, страна готовится к бурному внутреннему туризму в последующие несколько месяцев.

"Мы значительно вкладываемся во внутренний туризм, поскольку это будет лето каникул в Италии. К сожалению, я понимаю, что в международному туризме будет значительный спад этим летом", - заявил Дарио Франческини.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы скорее возобновить возможность прибытия иностранных туристов в Италию. Чтобы поддержать внутренний туризм страны, он призвал граждан тратить деньги на национальных курортах.

Также Франческини опроверг слухи о том, что Италия якобы закрывает границы до конца 2020 года. На последнем заседании министров туризма ЕС как раз обсуждался вопрос о том, как поскорее открыть границы, не подвергая граждан опасности заразиться коронавирусом и тем самым начать новую волну пандемии.

В то же время представитель МИД Франции Лемуан отметил, что туристический сезон в 2020 году будет отличаться от прошлых. Он призвал французов не уезжать на отдых далеко от своих домов, а также анонсировал открытие небольших музеев, природных объектов, парков и садов в регионах, где коронавирус распространяется медленнее.

Напомним, в Турции разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции: появятся отели с "сертификатами здоровья", социальное дистанцирование, персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запрет на шведский стол и систему All Inclusive станут нормой. Также вырастут цены на гостиничные номера, поскольку нагрузку планируют снизить вдвое.

Как сообщала "Страна", всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что около 75 миллионов рабочих мест в сфере туризма могут исчезнуть из-за эпидемии коронавируса.