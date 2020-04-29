Кабмин направил 1,6 млрд гривен на выплаты пособия на детей для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Средства были выделены из фонда борьбы с COVID-19, а получат их бизнесмены, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная во время брифинга в среду, передает "Сегодня".

"На заседании правительства по инициативе Минсоцполитики было выделено из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 средства в сумме 1,6 млрд грн. То есть фактически финансовый ресурс уже выделен, только осталось согласовать это решение с бюджетным комитетом Верховной Рады, и я надеюсь, что в ближайшее время эта программа полностью заработает", – отметила Лазебная.

На прошлой неделе правительство приняло постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которым предусмотрено предоставление финансовой помощи на детей ФЛП.

Как сообщалось, пособие будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей в возрасте до 6-ти лет - 1779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).

Также мы писали, что Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице.