В Александровской клинической больнице Киева, которая расположена на на улице Шелковичной и сейчас активно принимает больных с коронавирусом, случилась кража. Ее жертвой стал 81-летний пациент.

Как "Страна" узнала из собственных источников в правоохранительных органах, вчера около полудня у мужчины преклонных лет украли 80 тысяч гривен. Деньги ему передали родственники на лечение.

Вероятно, вор проник в палату, когда пациент спал, и унес все его деньги.

Полиция завела дело по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

К сожалению, шансы на поимку и наказания вора невелики. Ведь в связи с пандемией Covid-19 в корпусах Александровской больницы не протолкнуться, а камеры наблюдения есть далеко не во всех коридорах. К тому же, учитывая масочный режим, распознать больничного вора фактически нереально среди сотен пациентов и их родных в масках.

Близкие потерпевшего в отчаянии, так как у них нет возможности собрать такую же сумму денег на лечение пожилого родственника.

В феврале "Страна" рассказывала о циничной краже в киевской больнице №12 на улице Профессора Подвысоцкого. Там неизвестный обворовал беспомощную пожилую пациентку, находившуюся при смерти.

Также мы писали, что в столичной больнице вор забрал телефон у спящей больной.