В селе Давыдов Пустомытовского района Львовской области обнаружена вспышка коронавируса. Известно о 20 заболевших, врачи экстренно тестируют всех жителей поселка.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

"В Давыдове проводят усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Более 20 инфицированных COVID-19 выявлены в селе Давыдов Пустомытовского района. Соответствующие службы на протяжении дня проводят экспресс-тестирование жителей", - заявил он.

По информации Козицкого, сейчас медики проводят эпидрасследование о том, как болезнь попала в населенный пункт. Так, в Давыдове ввели ограничения на передвижение людей в общественных местах с 16:00 29 апреля до 06:00 часов 4 мая. Соответствующее распоряжение выпустил департамент по ликвидации последствий ЧС.

Также Пустомытовской районной администрации и имполнительному комитету Давыдовского сельсовета поручили организовать и обеспечить всем необходимым патрули для контроля за исполнением карантинных ограничений.

Вскоре будет принято решение о запрете на въезд и выезд из поселка для частного транспорта и установке блокпостов.

Напомним, в Харьковской области чиновники провели экстренное заседание после того, как в местном психологической больнице обнаружили вспышку коронавируса. Было принято решение установить КПП в селе Стрелечья, где находится учреждение.

Как сообщала "Страна", после масштабной службы на Пасху в Святогорской лавре, когда в храм пришло много людей, власти решили закрыть Донецкую область на въезд и выезд, чтобы локализовать возможную вспышку коронавиурса.