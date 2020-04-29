В Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного превышения власти или служебных полномочий полицейскими в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова, который ранее призывал избивать журналистов "Страны" и других СМИ.

Об этом говорится в сообщении ГБР в среду, 29 марта.

Как отмечается, дело было открыто по статье 365 Уголовного кодекса.

"Зарегистрировали уголовное производство по факту превышения власти", - сообщили в ГБР.

По данным Бюро, в рамках дела исследуются обстоятельства правонарушения полицейских в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова. Ранее полиция сообщила о проведении служебного расследования в связи с инцидентом.

На видеозаписи журналистов зафиксировано применение физической силы полицией в отношении Кутепова, после того как журналист не подчинился требованиям полиции уйти с зеленого газона, с которого он вел трансляцию митинга предпринимателей у Кабмина.

Cегодня утром Богдан Кутепов и Никита Мекензин снимали в прямом эфире акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина. Во время этого к ним подошли несколько полицейских и сказали оставить эту территорию, так как Кутепов "стоял на зеленой зоне". После чего обоих вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире.

Напомним, журналист Богдан Кутепов заявлял о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-издания "Страна" и ряда других средств массовой информации.

Также мы писали, что после угроз Кутепова "Страна" написала заявление в полицию о совершении преступления.