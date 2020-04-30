В Украине должны заработать продовольственные рынки. Решение было принято на вчерашнем заседании правительства. Таким образовать власти выполнили требования аграриев.

Накануне в регионах страны пошла волна протестов - фермеры устраивали забастовки из-за того, что лишились возможности продавать урожай 2020 года и, соответственно, своего единственного источника заработка.

Однако 281 продовольственный рынок будут работать не в привычный режиме, а на особых условиях - Минздрав их написал, а Кабмин согласовал. При соблюдении каких правил будут работать рынки - выяснила "Страна".

Что говорится в решении Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсируя возобновление работу рынков, пригрозил: "Нарушения будут наказываться строго, вплоть до закрытия рынков на определенный период". Поэтому не исключено, что часть торговых зон после того, как возобновят работу, сразу закроются вновь.

После голосования министров на сайте Кабмина появилось такое решение:

В нем говорится о нескольких вещах.

1. Контролировать открытие рынков будет Госслужба по защите прав потребителей. Она будет решать, открывать или закрывать рынок - при соблюдении условий (о них ниже).

2. Рынки будут проверяться ежедневно

3. На них должны все время работы дежурить как минимум два сотрудника службы по защите прав потребителей

4. При несоблюдении правил - рынок может быть закрыт на неопределенное время, как уже и говорил Шмыгаль.

При этом пока непонятно, когда рынки будут открываться. Даты в решении Кабмина нет. То есть, видимо, открыть торговлю смогут чиновники Госпотребслужбы в любой день - лишь бы каждый конкретный рынок соответствовал условиям.

Десять правил работы рынков в условиях карантина

Нормы, на которые ссылается Кабмин в своем решении, уже прописаны Минздравом. Их десять:

1. Посетители, продавцы и другие работники рынков - все обязаны носить медицинские маски, в том числе изготовленные самостоятельно, или респираторы.

2. Сотрудники должны будут проходить бесконтактный температурный скрининга.

3. На каждом входе и въезде в рынок должны быть размещены диспенсеры с антисептиком.

4. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, должно быть организовано из расчета один покупатель на 10 квадратных метров торговой площади.

5. Работники должны дезинфицировать контактные поверхности каждые три часа.

6. Уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места должна проводить ежедневно в конце каждого рабочего дня.

7. Расстояние между рабочими местами продавцов должно составлять не менее трех метров.

8. Посетители рынка должны постоянно информироваться относительно профилактики коронавируса.

9. На рынках должен обеспечиваться контроль за соблюдением требований по профилактики и оперативное устранение нарушений.

10. На территории, прилегающей к рынкам, должна отсутствовать стихийная торговля.

Интересно, что это уже вторая попытка властей открыть рынки. Первая успехом не увенчалась: Минздрав закрыл их обратно из-за несоблюдения правил карантинной торговли.

При этом ряд рынков продолжал работать, невзирая на запреты: например, Одесский привоз. Который закрыли только 22 апреля - после угрозы уголовным делом.