В Великобритании резко возросло число жертв коронавируса. Оно достигло 26 097 человек после того, как в статистику смертности включили умерших вне больниц: дома, в приютах для престарелых и других местах.

Об этом пишет издание The Independent.

В результате нового способа подсчета данных списки умерших пополнились 3811 людьми. Так, теперь сообщается, что за предыдущие сутки умерли 765 человек с коронавирусом. До этого речь шла о 590 скончавшихся за этот период.

"Эти более полные данные дают нам более всеобъемлющую и своевременную картину смертей в Англии, и они будут давать информацию правительству в то время, как мы продолжаем защищать наше общество", - сказала медицинский директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл.

Издание напомнило, что раньше Национальная статистическая служба Великобритании публиковала данные об умерших в домах престарелых и у себя дома. Однако при этом в списки также попадали те, у кого наличие вируса не было точно подтверждено.

Ранее "Страна" писала о скачке смертности в Великобритании вверх после некоторого снижения.

Мы также рассказывали, что в Туманном Альбионе начали тестировать на людях вакцину от коронавируса.