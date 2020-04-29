Апрель в Украине завершится дождями и грозами на Западе и Севере, теплой погодами в центральных областях с температурой воздуха до +20...+25 градусов, похолоданием на Юге, местами +12...+14 градусов, и в западных областях, где завтра будет +16...+19 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Несмотря на это, как отмечает Диденко, в целом завтра Украина снова будет одной из самых теплых страны Европы.

По ее словам, на Юге и на Востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. Дождь ожидает только в Одесской области. Ветер в Украине южный и юго-западный, умеренный.

В Киев завтра придет циклон, что приведет к периодических дождях, местами с грозами. Температура воздуха достигнет +20...+24 градусов. 1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идут летнее тепло и грозовые дожди.

Также мы писали, что в среду Украина станет одной из самых теплых стран Европы.