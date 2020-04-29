К 29 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом у 1976 медработников. Больше всего зараженных медиков в Черновицкой области - 264 человека. Однако по отношению к общему числу больных лидирует Кировоградская область (36%).

Данные о заболеваемости врачей и медперсонала привел в Facebook Минздрав.

Также большой процент заболеваемости отмечен в Винницкой (33%) и Волынской с Полтавской (по 28%) областях.

В МОЗ назвали основные причины заболеваемости COVID-19 среди медработников:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;

нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты;

неправильное использование СИЗ, их хранение и утилизация.

Как писала "Страна", сегодня коронавирус подтвердили сразу у пяти медиков в Харьковской области.

Общее количество зараженных вирусом в Украине к 29 апреля выросло до 9 866 человек.