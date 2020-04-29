На следующем заседании правительства будут утверждены новые шаги по смягчению в Украине коронавирусного карантина.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль у себя в Facebook.

"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", - написал премьер-министр в соцсети.

Также он добавил, что правительство не останавливало всю экономику, а ввело ограничения, наибольшие из которых касаются сферы питания и розничной торговли.

"Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы", - резюмировал Шмыгаль.

Как писала "Страна", сегодня на внеочередном заседании Кабмин разрешил работу продовольственных рынков уже с 1 мая.

Мы также сообщали, что сегодня под зданием правительства прошел митинг представителей бизнеса против карантина.