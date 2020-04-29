Американский предприниматель и миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потребовал отменить ограничительные меры, принятые в США из-за распространения коронавируса.

Три призыва подряд снять карантин Маск опубликовал в своем Twitter 29 апреля.

Сначала он дал ссылку на материал издания Wall Street Journal под названием "Спасает ли карантин жизни людей", прокомментировав его фразой: "Верните людям их свободу!"

Вскоре он запостил ссылку на новость The Texas Tribune, в которой говорится, что магазины, рестораны и прочий бизнес в штате могут заработать 1 мая. "Браво, Техас!" - написал миллиардер по поводу этого известия.

В третьем посте он прописными буквами призвал: "Освободите Америку сейчас".

Карантином недовольны во многих странах, не только в США. Как писала "Страна", сегодня под украинским Кабмином прошел митинг предпринимателей против карантина. Ранее мы сообщали о протестах против ограничений в Берлине.