Китайские врачи, которым удалось успешно побороть коронавирус, описали симптомы Covid-19 по дням. А именно как обычно развивается заболевание с 1 по 22 день - в среднем именно столько времени уходит на полное излечение.

Признаки коронавируса по дням:

1 - 4 день. Ключевой симптом - высокая температура. Наблюдение показало, что у некоторых пациентом может параллельно возникать боль в мышцах, диарея, тошнота, сухой кашель, конъюнктивит. Впрочем, медики сообщают, что часть заболевших может не чувствовать вообще никаких симптомов, даже слабости.

5 - 6 день. У ряда пациентов серьезно затрудняется дыхание, появляется отдышка. Если до этого времени человек не обратился в скорую, то нужно срочно это делать на данном этапе.

7 день. У части инфицированных проблема с дыханием усиливается, таким пациентам помогают дышать с помощью аппаратов, некоторых подключают к ИВЛ. Однако у большинства наоборот симптомы ослабевают.

8 - 9 день. У пациенты, которые переносят заболевание в тяжелой форме, начинают отказывать легкие.

10 - 11 день. Тяжелые больные поступают в реанимацию, у них возникает боль в животе.

12 день. Большинство пациентов идут на поправку, температура снижается до нормальной.

17 день. Важный день для тяжелых больных, который еще называют днем борьбы за жизнь: они или начинают идти на поправку, или умирают (в Украине летальные исходы около 2,5% от общего числа инфицированных).

18-22 день. Полностью выздоровевших выписывают. Даже после выписки человек может продолжать кашлять, это незаразные огласки болезни.

Сегодня вечером поступила хорошая новость - главный санврач Украины Виктор Ляшко высказал мнение, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

При этом Ляшко выступал с прогнозом того, что на этой неделе в Украине может случиться вспышка Covid-19.