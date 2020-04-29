Украине удалось избежать стремительного распространения коронавируса. Страна уже находится на плато, но из-за карантина оно может быть растянутым во времени.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в интервью "Обозревателю".

По его словам, в целом Украина двигается по оптимистическому сценарию, при котором рост количества больных не превышает 30%, а система здравоохранения справляется с нагрузкой.

"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным", – отметил Ляшко.

Также он сообщил, что один из прогнозов, который рассматривался, предусматривал 180 тысяч больных.

"Стремительного распространения вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и он не превышают 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", – подытожил он.

Напомним, по данным на утро 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 866 человек.

Ранее Ляшко сообщил, что вспышка коронавируса в Украине может случиться на этой неделе.