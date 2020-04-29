Среди зараженных коронавирусом в Украине умирают 2,5% людей. Подавляющее большинство умерших от COVID-19 - это пожилые и старые люди.

Статистику летальности приводит в Facebook Минздрав.

Самая высокая летальность от COVID-19 в Украине наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% (данные на 29 апреля). Летальность в возрастной группе 70-79 лет составляет 11,76%. В группе 60-69 лет - 4,5%, в группе 90-100 лет - 13,3%.

По состоянию на 29 апреля 21 человек находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период на ИВЛ были 128 человек с подтвержденным COVID-19, из них 11 выздоровели, а 96 умерли.

В Минздраве напомнили, что пока нет вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции. Поэтому от заражения и распространения инфекции нужно защищаться физическим дистанцированием, соблюдением правил гигиены рук и этикета кашля.

Ранее "Страна" сообщала, что в России умирают чуть больше половины пациентов с коронавирусом, которых подключают к ИВЛ.

А в Нью-Йорке погибают девять из десяти больных с COVID-19, которых подключают к ИВЛ.