Под Киевом задержали вооруженную банду, которая грабила элитные особняки
Вооруженную банду из четырех человек, которая совершали налеты на элитные домовладения жителей Киевской области обезвредили правоохранители. Планируя разбойные нападения, злоумышленники собирали подробную информацию о потенциальных жертвах: их имуществе, образе жизни, наличии охраны. Затем бандиты проникали в домовладения и, угрожая хозяевам оружием и физической расправой, выносили денежные средства и ценности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.
Уточняется, что подозреваемых задерживали в разных районах области. Во время проведения обысков у членов банды обнаружено и изъято оружие, взрывчатка, средства конспирации, которыми пользовались злоумышленники при разбойных нападениях, а также награбленное имущество потерпевших.
Участники вооруженной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.
В случае доказательства вины в совершении преступлений подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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