Вооруженную банду из четырех человек, которая совершали налеты на элитные домовладения жителей Киевской области обезвредили правоохранители. Планируя разбойные нападения, злоумышленники собирали подробную информацию о потенциальных жертвах: их имуществе, образе жизни, наличии охраны. Затем бандиты проникали в домовладения и, угрожая хозяевам оружием и физической расправой, выносили денежные средства и ценности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Уточняется, что подозреваемых задерживали в разных районах области. Во время проведения обысков у членов банды обнаружено и изъято оружие, взрывчатка, средства конспирации, которыми пользовались злоумышленники при разбойных нападениях, а также награбленное имущество потерпевших.

Участники вооруженной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В случае доказательства вины в совершении преступлений подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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