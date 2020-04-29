С 12 мая во Львове собираются начать постепенно восстанавливать деятельность летних площадок. В мэрии разрабатывают отдельные правила работы для заведений.

Об этом сообщил глава Львова Андрей Садовый во время онлайн-встречи с рестораторами города, передает "Zaxid.net".

Кроме того, мэрия города обратилась к правительству для получения разрешения открыть часть магазинов, учреждений и парикмахерских.

"Прорабатываем предложение, чтобы с 12 мая разрешить работу летних площадок. Будем призывать правительство, чтобы с 12 мая были послабления для работы различных заведений. Думаю, ресторанам было бы логично работать на вынос. Бесспорно, будет вопрос безопасности, как организовать работу, чтобы и работникам было безопасно. Люди будут ходить туда, где будет безопасно", - в частности сказал Андрей Садовый.

Работу учреждений будут восстанавливать постепенно и они будут работать по специальному протоколу. Учреждения должны быть обеспечены масками, перчатками и дезинфекторами, проводить температурный скрининг и тщательную дезинфекцию.

"Температурный скрининг должен быть обязательным как для работников, так и для клиентов. Посетителей с температурой принимать нельзя и посоветовать им пройти экспресс-тестирование в ближайшей поликлинике. Это обязательно будет прописано в нашем протоколе", - заверил мэр Львова.

Рестораторам предложили отказаться от стандартного меню и сделать его бесконтактным (онлайн, наклейка на столе или одноразовые). Также во время разговора договорились, что на летних площадках нужно расставлять столики так, чтобы люди придерживались социальной дистанции.

"Мы эти правила систематизируем и выйдем с единой позицией. Можем начать с летних площадок и потом принимать следующие шаги ", - отметил Садовый.

Андрей Садовый дал поручение заместителю по вопросам развития Андрей Москаленко и главному архитектору Львова Антону Коломейцев, чтобы они разработали несколько вариантов функционирования летних площадок для общепита города.

Как сообщила руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Сличная, городской совет также обратился к правительству, чтобы городу позволили открыть часть магазинов и учреждений с 12 мая. Речь идет о мастерских по ремонту часов, одежды и обуви, парикмахерских, магазинах стройматериалов, хозяйственных товаров, книжных магазинах, цветочных магазинах, магазинах канцелярских товаров, фотосалонов, магазинов бытовой техники, автокинотеатров, магазинов по продаже средств связи, розничной торговли текстильных товаров.

Также львовская мэрия просит правительство разрешить посещать парки, лесопарки и скверы, а также спортивные площадки для индивидуальных занятий по отдельному решению Кабмина.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого снижения больных коронавирус Украина сможет выйти из карантина в ускоренном режиме.

Ранее "Слуги народа" после скандала с рестораном Тищенко попросили Кабмин открыть летние площадки.