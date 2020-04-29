Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по областям Украины на 29 апреля

В распоряжении украинцев появилась карта случаев заражения коронавирусом в Украине по областям. Всего в стране зафиксировано 9 866 больных COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Так, названо общее количество больных по состоянию на среду, 29 апреля:

Винницкая область - 412 случаев (101 выздоровел)

Волынская область - 271 случай (55 выздоровели)

Днепропетровская область - 323 случая (17 выздоровели)

Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская область - 357 случаев (18 выздоровели)

Закарпатская область - 403 случая (43 выздоровели)

Запорожская область - 228 случаев (51 выздоровел)

Ивано-Франковская область - 821 случай (72 выздоровели)

Киев - 1 341 случай (69 выздоровели)

Киевская область - 643 случая (70 выздоровели)

Кировоградская область - 377 случаев (81 выздоровел)

Львовская область - 405 случаев (66 выздоровели)

Луганская область - 33 случая (3 выздоровели)

Николаевская область - 116 случаев (5 выздоровели)

Одесская область - 261 случай (13 выздоровели)

Полтавская область - 188 случаев (20 выздоровели)

Ровенская область - 588 случаев (49 выздоровели)

Сумская область - 98 случаев (55 выздоровели)

Тернопольская область - 708 случаев (76 выздоровели)

Харьковская область - 237 случаев (19 выздоровели)

Херсонская область - 111 случаев (31 выздоровел)

Хмельницкая область - 81 случай (18 выздоровели)

Черкасская область - 282 случая (60 выздоровели)

Черновицкая область - 1 489 случаев (97 выздоровели)

Черниговская область - 41 случай (4 выздоровели).

"Подтверждено 9 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки. В частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1 976 медиков. Всего в Украине исследовано 104 544 образцов методом ПЦР", - отметили в ведомстве.

На стационаре находится 6 773 пациентов, госпитализировать пришлось 3 093 человек. При помощи аппарата искусственной вентиляции легких лечат 129 украинцев. Известно о 250 летальных случаях вследствие осложнений коронавируса, еще 1 103человека успешно вылечились.

Напомним, в Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились характерные желтые листовки - предупреждения.

Как сообщала "Страна", за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 5 медиков в Харьковской области. Таким образом количество заболевших медработников в регионе выросло до 62 человек.