Американская валюта продолжает дешеветь третий день подряд: 29 апреля ее курс на межбанке опустился на 6 копеек и пробил психологическую отметку (27,0 грн/$) - достиг 26,95-26,96 грн/$. В кассах банков средние наличные цены просели на 5 копеек: на продаже - до 27,20-27,30 грн/$, а на покупке - до 26,80-26,95 грн/$.

Торговля на межбанке шла достаточно живо, хотя общий объем торгов немного сократился - со вчерашних $140 млн до $120-130 млн.

"Предстоящие трехдневные выходные мотивировали участников рынка активизироваться с завершением финансовых расчетов за апрель. Это привело к новому всплеску валютного предложения и откатило котировки доллара ниже психологического барьера в 27 грн/$", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Импортеры по-прежнему слабо брали доллар, потому его раскупал НБУ. Причем в несколько заходов: сначала приобрел $20 млн по 27 грн/$, а затем уже вышел с предложением по 26,93 грн/$. При этом казначеи давали разные оценки для сделок по второму ценнику: одни говорили о покупке Нацбанком еще $20 млн, а другие о небольшом объеме - порядка $5 млн. Регулятор стал главным валютным скупщиком дня, Ситибанка или других крупных покупателей валюты финансисты не заметили.

Сегодня на финансовом рынке обсуждали в основном две темы:

вчерашнюю - о возмещении НДС предприятиям;

завтрашнюю - о первом тендере Нацбанка по предоставлению 90-дневного рефинансирования.

Проблему возмещения по налогу на добавленную стоимости муссировали с самого утра. По этой причине экспортеры еще вчера стали активнее конвертировать свою валютную выручку - чтобы рассчитаться по контрактам и по зарплатам с персоналом. НДС не пришел вовремя потому они были вынуждены продавать доллар вчера целый день и даже немного сегодня. Некоторые даже вышли с публичными обвинениями в адрес Минфина: горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова, например, заявила, что бюджет должен ей по данному налогу 1 млрд грн. Остальные компании в частном порядке обрывали телефоны министерства. И к вечеру добились своего - Госказначейство перечислило по НДС возмещения на общую сумму 6,4 млрд. грн. Вся ли эта сумма задолженности - точно неизвестно.

Не менее резонансной стала и вторая тема - с первым среднесрочным тендером по нацбанковскому рефинансированию. Завтра, 29 апреля, НБУ будет решать, кто получит его кредиты на срок 90 дней и какие суммы им выделить. Причем, деньги нужны не только банкам, у которых наблюдаются проблемы с текущей ликвидностью: чаще всего они возникают у тех, кто активно предоставляет сейчас заемщикам кредитные каникулы либо реструктуризирует кредиты - заемщики платят им все меньше и меньше по своим задолженностям, потому поступления снижаются.

Еще средства нужны Минфину, которому предстоит 6 мая заплатить 6 млрд грн по старым выпускам ОВГЗ (проценты + погашение). Это будущая среда. Ожидается, что днем ранее, во вторник (5 мая) правительство постарается разместить на эту сумму (или больше) новых выпусков гривневых ОВГЗ, чтобы рассчитаться по бумагам, не вымывая средства из бюджета. То есть постарается поступить так, как делал ранее: заплатить старый долг за счет нового. При этом покупателями новых гособлигаций могут стать госбанки, которые завтра получат на это средства от Нацбанка в качестве кредитов рефинансирования. Такое себе непрямое финансирование НБУ дефицита бюджета с банками в роли посредников.

"Думаю, что от объема завтрашнего рефинансирования НБУ зависит объем ближайшего размещения новых ОВГЗ Минфином. Банки могут получить крупные суммы. 90-дневные кредиты регулятора, скорее всего, будут использоваться на две цели: на подкрепление текущей ликвидности банков и на покупку гособлигаций. Эти 90 дней могут регулярно продлеваться", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

С 8 мая Национальный банк начнет выделять и более долгосрочное рефинансирование - на 1-5 лет. Но в этом случае финансисты рассчитывают, что средства будут использоваться не только на ОВГЗ, но еще и на кредитную поддержку предприятий.

Банкиры пока не берутся предсказывать объемы среднесрочного и долгосрочного рефинансирования НБУ на 2020 год. Хотя продолжают повторять, что оно будет провоцировать рост инфляции и девальвацию гривны. Особенно, если за счет кредитов будет финансироваться производство с импортной составляющей (она присутствует почти в каждом секторе экономике): когда иностранные комплектующие или сырье будут закупаться за границей и для этого будет покупать доллар, курс гривны может снижаться. Сила давления на нацвалюту будет зависеть от объемов такого кредитования и выбранных для этого предприятий. Но вряд ли будет одномоментным.

Первые оценки и прогнозы по влиянию нового рефинансирования будут завтра. А пока финансисты не ждут существенного давления на межбанк и на курс. На завтра, 29 апреля, безналичную торговлю прогнозируют в рамках 26,95-27,05 грн/$.

Ранее "Страна" писала о том, что бизнесу не платят НДС, потому он продает доллар и тот дешевеет.

Также мы сообщали, что доллару дадут постоять на месте, а НБУ уговаривает госбанки и "Нафтогаз" на покупку ОВГЗ.