В четверг, 30 апреля, после теплой среды, дожди с западной Украины продвинутся на север и в центр страны. В западных, днем также и в северных регионах, а также Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью на Закарпатье синоптики обещают значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер ожидается южный (в западной части с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-11 градусов, на крайнем востоке страны местами до +3-5.

Днем воздух в Украине прогреется до +18-23, в западных областях - до +15-20 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве дождь в ночь на воскресенье побил рекорд по осадкам.

Также мы сообщали, что под Одессой пронеслась пыльная буря.