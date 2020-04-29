Из-за эпидемии коронавирусной болезни и введенного в Украине карантина в медицинских учреждениях страны возник дефицит донорской крови. Доноров стало вдвое меньше.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

В МОЗ отметили, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие требования безопасности. А одна доза крови может спасти сразу трех человек.

В ведомстве призвали украинцев сдавать кровь и тем самым позаботиться о тех, кому особенно нужна помощь. Сдавать кровь без ущерба для здоровья можно каждые 2 месяца.

В МОЗ напомнили, что постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина. Поэтому люди, которые планируют стать донорами, могут без проблем добраться для этого в больницу.

Как писала "Страна", 17 апреля глава Минздрава сообщил, что в Украине в четыре раза сократились запасы донорской крови.

Также мы рассказывали о планах властей запустить единый национальный реестр доноров крови.