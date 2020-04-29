За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 5 медиков в Харьковской области. Таким образом количество заболевших медработников в регионе выросло до 62 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в своем телеграм-канале.

"Среди больных - 62 медики (и медицинские сестры, и санитары, и врачи)", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, один из заболевших медиков находится в реанимации на кислородной поддержке (кислородной маске).

В общей сложности на сегодняшнее утро в Харьковской области зарегистрировано 483 подозрения на COVID-19 (в том числе 38 - за минувшие сутки). Из них 237 случаев - подтверждено, 118 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 237 заболевших 19 человек выздоровели, 4 - умерли.

Среди заболевших чуть больше женщин (123 человека). Чуть больше половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (119 человек). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Валковском (31 случай), Змиевском (31 случай) и Харьковском (25 случаев) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (98 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (15 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 66 и 53 случай соответственно.

Из 214 болеющих 97 человек госпитализирован, 117 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализировано 96 человек, 32 находятся на самоизоляции.

Напомним, по последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 866 человек.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области резкий рост заболеваемости Covid-19 среди медиков.