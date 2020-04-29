Для Харьковского метрополитена, который, как и Киевский, не работает на карантине, планируют щакупить цельные пятивагонные составы без перегородок между вагонами. Тендер уже прошел, в Харькове ожидают подтвеждения от Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил заместитель городского головы Евгений Водовозов, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

"У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро – восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют "труба" - без перегородок между вагонами", - рассказал Водолазов.

По его словам, поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь - в течение двух-двух с половиной лет.

Ранее "Страна" писала, что киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в столичном метро ведутся ремонтные работы, пока оно закрыто на вход для посетителей. В частности, коммунальщики меняют пути, системы освещения и ремонтируют эскалаторы.

Также мы рассказывали, что вирусолог полагает, что ограничительные меры украинских властей во время пандемии коронавируса - это правильный шаг, но метро можно было и не закрывать.