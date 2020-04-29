Необычный инцидент произошел в одном из супермаркетов Москвы, где введены ограничения из-за коронавирусного карантина. В магазине на севере российской столицы покупатель откусил часть уха грузчику, который вмешался в его ссору с охранником. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, двое парней вошли в магазин, охранник заподозрил их в том, что они замышляют кражу. Возник конфликт, в который вмешался грузчик. Он как раз и пострадал - один из парней откусил ему 3 см уха.

На месте работают сотрудники полиции. Они начали проверку по факту нанесения телесных повреждений.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел во время протестов в Гонконге, где сторонник правительства Китая изрезал ножом нескольких демонстрантов и даже откусил кусок уха местному политику-демократу.

Также мы сообщали, что в столице Швеции, Стокгольме, в аквариуме "Скансен" редкий кубинский крокодил откусил руку 79-летнему шведу Ларсу Лидегрену.