В среду, 29 апреля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,945 грн/$1 с 27,020 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, котировки нацвалюты на закрытии торгово составили 26,93-26,96 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни на межбанке в среду также вырос до 26,97 грн/$1 с 27,05 грн/$1 во вторник. Нацбанк укрепил официальный курс нацвалюты на 30 апреля – до 26,9714 грн/$1 с 27,0485 грн/$1 накануне.

По данным издания, на наличном рынке к концу рабочего дня в среду курс гривни вырос до 26,95-27,20 грн/$1 (купля-продажа) с 27,0-27,3 грн/$1 днем ранее.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 27,05-27,29 грн/$1, а банки немного сузили при спрэды при онлайн-обмене, хотя их размер все еще остается значительным по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 26,90-27,17 грн/$1, у ПриватБанка – 26,8-27,2 грн/$1, у Ощадбанка – 26,82-27,35 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 26,8-27,2 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 30 апреля 2020 года.

EUR 1 - 29.2424

GBP 1 - 26.9714

USD 1 33.4715

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на межбанке доллар стал стоить дешевле 27 гривен.

Также мы писали, что бизнесу не платят НДС, потому он продает доллар и тот дешевеет.