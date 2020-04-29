В первом квартале 2020 года экономика США сократилась на 4,8%. Это первое квартальное снижение ВВП страны с января-марта 2014 года и самое большое с последнего квартала 2008 года.

Данные приводит Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли США.

Спад в первом квартале вызван самым резким сокращением потребительских расходов с 1980 года и самым быстрым снижением инвестиций в бизнес почти за 11-летний период (который стал в экономике США самым длительным периодом роста в истории и имел темпы около 2%).

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале 2020 года сократились на 7,6% в пересчете на годовые темпы. Потребительский спрос страдает в том числе из-за долгового бремени жителей США и отсутствия у них гарантий занятости.

Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт обвалился на 15,3%. Инвестиции компаний в оборудование сократились на 15%. При этом государственные расходы незначительно увеличились.

Несмотря на помощь государства, крупные и мелкие американские предприятия находятся под угрозой банкротства.

Как отмечают эксперты, отчет Минторга отражает только самые первые последствия ограничительных мер, предпринятых властями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Закрытие предприятий и школ, социальное дистанцирование и другие шаги начались в последние три недели квартала. Аналитики предсказывают падение ВВП во втором квартале на 25% или больше. А некоторые ожидают и вовсе 40%.

Как сообщала "Страна", на днях в США закрылись 13 заводов по производству свинины и говядины.

Также мы приводили прогноз американского топ-чиновника, согласно которому из-за ограничений ВВП США может рухнуть на 50% уже через три месяца.