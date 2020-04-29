В США оценили первые последствия коронавирусного карантина. Фото: commerce.gov

В первом квартале 2020 года экономика США сократилась на 4,8%. Это первое квартальное снижение ВВП страны с января-марта 2014 года и самое большое с последнего квартала 2008 года.

Данные приводит Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли США.

Спад в первом квартале вызван самым резким сокращением потребительских расходов с 1980 года и самым быстрым снижением инвестиций в бизнес почти за 11-летний период (который стал в экономике США самым длительным периодом роста в истории и имел темпы около 2%).

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале 2020 года сократились на 7,6% в пересчете на годовые темпы. Потребительский спрос страдает в том числе из-за долгового бремени жителей США и отсутствия у них гарантий занятости.

Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт обвалился на 15,3%. Инвестиции компаний в оборудование сократились на 15%. При этом государственные расходы незначительно увеличились.

Несмотря на помощь государства, крупные и мелкие американские предприятия находятся под угрозой банкротства. 

График ВВП США

Как отмечают эксперты, отчет Минторга отражает только самые первые последствия ограничительных мер, предпринятых властями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Закрытие предприятий и школ, социальное дистанцирование и другие шаги начались в последние три недели квартала. Аналитики предсказывают падение ВВП во втором квартале на 25% или больше. А некоторые ожидают и вовсе 40%.

Как сообщала "Страна", на днях в США закрылись 13 заводов по производству свинины и говядины

Также мы приводили прогноз американского топ-чиновника, согласно которому из-за ограничений ВВП США может рухнуть на 50% уже через три месяца.

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