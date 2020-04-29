Правительство Украины заявляет, что готово к переговорам с европейскими странами, которые официально захотят пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Отметим, что эта встреча состоялась после скандалов с отказом украинских властей согласовывать вылеты самолетов с украинскими заробитчанами в ЕС.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда для украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - пишет Шмыгаль.

Премьер добавил, что по состоянию на вечер среды, 29 апреля, правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Отметим, что, в основном, сейчас есть спрос на рабочих на сбор урожая, которые длится меньше, чем 3 месяца. То есть, под "критерией Шмыгаля" это не подпадает.

Ранее "Страна" писала, что в Польше готовят чартерные рейсы, чтобы завезти украинских заробитчан на сбор урожая.

Также мы рассказывали, что в четверг, 23 апреля, украинские заробитчане полетели спецрейсом в Финляндию. Это первый чартер, который страна организовала по просьбе местных фермеров. Полетело около 200 украинцев. Все они будут собирать клубнику.