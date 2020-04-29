Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air 1 июля анонсировала открытие новой базы в Международном аэропорту Львова имени Даниилы Галицкого. Также с начала июля авиаперевозчик запускает новые рейсы из Львова и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

База во Львове станет второй в Украине у авиакомпании. С 2015 года у Wizz Air действует база в аэропорту Киев (Жуляны). Сейчас она насчитывает четыре самолета Airbus A320. Во Львове будет размещаться один такой же борт.

Одновременно с появлением новой базы лоукостер открывает семь новых маршрутов: из Львова в Биллунн (Дания), Гамбург (Германия), Лиссабон (Португалия), Щецин (Польша), Таллин (Эстония); и из Харькова в Таллин и Берлин (Германия). Уже сейчас можно забронировать на них билеты, которые стоят от 429 грн (14,99 евро) в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади.

1. Лиссабон:

старт полетов - 1 июля;

периодичность - дважды в неделю (по средам и воскресеньям);

вылет из Львова в 17:10, из Лиссабона - в 20:15;

стоимость билетов - от 1149 грн (39,99 евро) в одну сторону.

2. Таллин:

старт полетов - 2 июля;

периодичность - три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам);

вылет из Львова в 6:40, из Таллина - в 14:40;

стоимость билетов - от 579 грн (19,99 евро) в одну сторону.

3. Гамбург:

старт полетов - 3 июля;

периодичность - дважды в неделю (по понедельникам и пятницам);

вылет из Львова в 6:10, из Гамбурга - в 6:35;

стоимость билетов - от 719 грн (24,99 евро) в одну сторону.

4. Щецин:

старт полетов - 3 июля;

периодичность - дважды в неделю (по понедельникам и пятницам);

вылет из Львова в 9:10, из Щецина - в 10:10;

стоимость билетов - от 429 грн (14,99 евро) в одну сторону.

5. Биллунн (Дания):

старт полетов - 1 июля;

периодичность - дважды в неделю (по средам и воскресеньям);

вылет из Львова - в 11:35, из Биллунна - в 12:55;

стоимость билетов - от 579 грн (19,99 евро) в одну сторону.

6. Харьков - Таллин:

старт полетов - 2 июля;

периодичность - трижды в неделю (по вторникам, четвергам и субботам);

стоимость билетов - от 719 грн (24,99 евро) в одну сторону.

7. Харьков - Берлин:

старт полетов - 2 июля;

периодичность - дважды в неделю (по понедельникам и пятницам);

стоимость билетов - от 1009 грн (34,99 евро) в одну сторону.

Ранее "Страна" рассказывала, как авиакомпании, включая Wizz Air, меняют правила перевозок из-за коронавируса.

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