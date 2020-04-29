В Днепре инфицированная коронавирусом женщина родила здорового ребенка. Роды принимали медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. Об этом на своей странице в соцсети написал главврач медучреждения Сергей Рыженко.

"Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров - 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость", - написал Сергей Рыженко.

Также главврач больницы призвал не переживать женщин, которые в ближайшее время планируют рожать, но у них диагностирован COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что победивший коронавирус британский премьер Джонсон сегодня стал отцом в шестой раз.

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