Военнослужащие Национальной гвардии Украины в течение двух дней будут обеспечивать соблюдение карантинных мер в Каховке Херсонской области, где вчера Covid-19 подтвердили у 22 человек.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

"Еще вчера в городе Каховка было выявлено 22 человека, заболевших COVID-19, это - работники местного предприятия. Поэтому, отныне решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, город закрыты на карантин. В связи с этим, 29 и 30 апреля, нацгвардейцы воинской части 3056, совместно с работниками полиции будут обеспечивать общественный порядок на улицах Каховки", - говорится в сообщении.

В НГУ просят относиться к ограничениям с пониманием и не нарушать установленный режим.

"В городе Каховка сейчас достаточно сложная ситуация с больными. Поэтому, чтобы исключить распространение инфекции, местным жителям нужно не выходить без особых потребностей и средств защиты на улице. Эти два дня мы будем патрулировать вместе с полицией в Каховке, а в Херсоне наши подразделения также нести службу в усиленном режим", - отметил заместитель командира части подполковник Евгений Чекалдин.

Напомним, с сегодняшнего дня Каховка закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса. Как сообщили в полиции, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая Каховка закрывается на въезд-выезд. В частности, въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в Каховку и автотранспорт специальных рейсов, обеспечивающий перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, в городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская, 1а, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

До этого аналогичные меры были приняты в поселке Заря Ровенской области, где зафиксировали вспышку коронавируса.