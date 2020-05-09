Сегодня отмечается 75-я годовщина Победы над нацизмом.

В последние годы остается все меньше тех, кто 9 мая 1945 годы был ребенком. Принимавших участие в боевых действиях уже единицы... Однако память о войне и победе сохраняется.

В семьях из поколения в поколение передаются истории, как дедушка защищал свой дом и свою семью. Нередко такие рассказы грустные, но часто и со счастливым концом. Они наполнены героизмом, причем не только со стороны воевавших на фронте. Без мужества людей в тылу - женщин, детей и стариков - одержать победу было бы невозможно.

Споры о том, как правильно называть этот день, печалиться сегодня или радоваться, не утихают. В связи с карантином массовые мероприятия в 2020 году не планируются. Но коронавирус не помешает отправить поздравительные открытки своим близким и друзьям с 9 мая.

Также мы публикуем песню "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.

Поздравления и открытки с Днем Победы 2020

Лев Лещенко - День Победы: