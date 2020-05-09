Гвоздики на 9 мая. Фото с сайта Семицветик
Гвоздики на 9 мая. Фото с сайта Семицветик

Сегодня отмечается 75-я годовщина Победы над нацизмом.

В последние годы остается все меньше тех, кто 9 мая 1945 годы был ребенком. Принимавших участие в боевых действиях уже единицы... Однако память о войне и победе сохраняется. 

В семьях из поколения в поколение передаются истории, как дедушка защищал свой дом и свою семью. Нередко такие рассказы грустные, но часто и со счастливым концом. Они наполнены героизмом, причем не только со стороны воевавших на фронте. Без мужества людей в тылу - женщин, детей и стариков - одержать победу было бы невозможно.

Споры о том, как правильно называть этот день, печалиться сегодня или радоваться, не утихают. В связи с карантином массовые мероприятия в 2020 году не планируются. Но коронавирус не помешает отправить поздравительные открытки своим близким и друзьям с 9 мая.

Также мы публикуем песню "День Победы" в исполнении Льва Лещенко. 

Поздравления и открытки с Днем Победы 2020

з днем перемоги

жди меня и я вернусь только очень жди

маки

маки открытка

ніколи знову

ніколи знову

9 мая открытки

9 мая поздравления в открытках

День победы открытка

День победы стихи

Лев Лещенко - День Победы: 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться