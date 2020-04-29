Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила под Киевом цех по производству некачественных антисептических средств. Их продавали в том числе для Вооруженных сил Украины, где уже больше 60 зараженных коронавиусом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств, часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВСУ и государственному предприятию Министерства обороны Украины.

"Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества", - сказано в сообщении.

При обыске на месте изготовления подпольного продукта сотрудники СБУ обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин, наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

Фото: СБУ

Напомним, что недавно СБУ разоблачили столичного СММ-щика, который для привлечения внимания к своим интернет-ресурсам распространял призывы нарушать карантин и раздувал панику по поводу коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что в Херсонской области СБУ выявила хищение средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.