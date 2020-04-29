Кабинет Министров выделил 21,7 млн гривен на единоразовое денежное вознаграждение Героям Украины, которых еще правительство Алексея Гончарука решило премировать суммой в 105 тысяч гривен. Решение о выделении средств было принято на заседании правительства в среду, 29 апреля.

Таким образом, 207 человек, которые совершили выдающийся героический поступок, получат по 105,1 тысяч гривен.

Как сообщалось, Кабинет министров на сегодняшнем заседании постановил открыть в Украине с 1 мая 872 продовольственных рынка, которые ранее были закрыты в связи с введением карантина.

Также мы сообщали, что под Кабмином подрались предприниматели и копы из-за мужчины, который угощал протестующих кофе.