Журналист Андрей Павловский прокомментировал задержание Интерполом в Испании украинца Александра Золотухина, который напал на него и пытался похитить в 2016 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 29 апреля.

"Вчера мне звонили журналисты просили прокомментировать задержание Александра Золотухина в Испании по линии Интерпола. Кто не знает, в 2016 году Золотухин хотел меня похитить, а когда попытка провалилась и меня достали из закрытого буса, он отправился в наш офис и ограбил его" , - написал он.

Павловский отметил, что его удивляют журналисты, которые до сих пор сомневаются, что его пытались похитить.

"Очень удивили коллеги, которые до сих пор сомневаются в том, что была попытка меня похитить, а также, чтобы дискредитировать меня, опять вплетают в эту ситуацию, историю с убийством Павла Шеремета и Бузины. Мол мои журналисты всегда были первые на местах преступления. Хотя сейчас следствие уже обвиняет троих людей по убийству Шеремета, но они продолжают "впаривать" своим читателям историю, что я причастен к его убийству", - заявил он.

Напомним, на днях в Испании полиция задержала украинца, которого разыскивал Интерпол. На родине он подозревается в вандализме, похищении людей, угоне и участии в преступной группировки. Как выяснилось, речь идет об Александре Золотухине, которого Интерпол разыскивал по запросу украинских властей за преступления, совершенные на Родине. Мужчину арестовали в Барселоне.

Отметим, что это тот самый айдаровец Золотухин, который в феврале 2016 года напал съемочную группу "17 Канала" с Андреем Павловским, которая вела трансляцию с Майдана. Тогда журналиста схватили и якобы силой поместили в автофургон. Однако затем на помощь Андрею Павловскому подоспели участники митинга, которые отбили его у группы Золотухина.