В столице Австрии - Вене - эвакуировали правительство из дворца Хофбург из-за сообщения о бомбе, которое поступило в среду, 29 апреля. Территорию закрыли, на месте работали аварийные службы. Федерального президента Александра ван дер Беллена доставили в безопасное место.

Об этом сообщает австрийское агентство печати.

В полиции рассказали, что сообщение о взрыве получили по электронной почте. Весь Хофбург был оцеплен полицией, в том числе район перед Федеральной канцелярией.

Территорию охраняли десятки полицейских. Работники с собаками обыскивают Хофбург, а на месте дежурят пожарные.

Ранее "Страна" писала, что правительство Австрии решило не продлевать режим обязательной самоизоляции в стране, срок действия которого истекает 30 апреля. Ограничительные меры с мая будут носить рекомендательный характер.

Также мы рассказывали, что Австрия предлагает создать открыть границы и восстановить авиасообщение между странами с эффективной стратегией противодействия коронавирусу.