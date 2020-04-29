Власти Китая считают существование американских биологических лабораторий на территории отдельных стран, которые ранее входили в состав СССР, опасным. Отметим, что это заявление прозвучало после того как посольство США в Украине подтвердило существование биолабораторий на территории нашей страны.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду, пишет ТАСС.

"Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран, - заявил Гэн Шуан на регулярном брифинге. - Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения".

Как отметил дипломат, Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, которые напрямую связаны со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории.

Как сообщает ТАСС, 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. По ее словам, в российском ведомстве обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США, в частности на территории бывших советских республик.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась в том, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США.