Центральный районный суд Николаева рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения известной спортсменке и фотомодели Ольге Ладыге, которая, находясь за рулем авто, сбила насмерть женщину-пешехода. На время следствия подозреваемую заключили под стражу. Адвокат девушки просит суд смягчить меру пресечения. Об этом сообщается на сайте Центрального райсуда.

Смертельное ДТП произошло еще вечером 13 марта в Николаеве на улице Озерной. Ольга Ладыга находилась за рулем Mitsubishi Pajero и совершила наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого Mitsubishi протаранил едущий впереди Geely. Как выяснилось Ольга Ладыга управляла автомобилем без водительского удостоверения, которое она вообще не получала.

К ходатайству адвоката Ладыги о смягчении меры пресечения прилагаются четыре заявления о готовности взять подозреваемую на поруки от лиц, "занимающихся деятельностью в области спорта и физической культуры".

"Прокурор заявил, что ходатайство и приложенные к нему материалы, в соответствии с требованиями действующего законодательства, стороной защиты ему не предоставлялись и настаивал на объявлении перерыва. Защитники и подозреваемая не возражали против этого. Учитывая указанное, с целью предоставления прокурору возможности получения и ознакомления с материалами ходатайства суд объявил перерыв", - говорится в сообщении.

Как пишут СМИ, Ольгу Ладыгу на поруки хотят взять преподаватели легкой атлетики и президент Федерации легкой атлетики Николаевской области Анатолий Бугаев. Девушка имеет звание мастера спорта и является чемпионкой Украины по прыжкам в высоту.

Фото: news.pn

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