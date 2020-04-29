По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, протестующие, которые митингуют под Кабинетом Министров Украины против карантина, подвергают свое здоровье риску.

Об этом во время брифинга по итогам заседания Кабмина в среду, 29 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов

"Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина – это большая опасность не только для всех ее участников, но и для членов их семей. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной на коронавирусную болезнь, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих", – сказал он.

Степанов призвал украинцев придерживаться правил карантина и оставаться дома.

"Чем больше мы будем придерживаться ограничительных мер, тем скорее сможем вернуться к нормальной жизни. Никто не будет держать ограничительные меры на том уровне, на котором они сейчас есть, если не будет для этого оснований", – добавил министр.

Напомним, 29 апреля под Кабмин вышли предприниматели с требованием разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие просили обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех.

В Украине по состоянию на 29 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.