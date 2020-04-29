В России, где количество зараженных коронавирусом составило почти 100 000, больше половины пациентов, которых подключают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.

Об этом сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на пресс-конференции в среду.

"Чуть больше 50%", - сказал Авдеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова на пресс-конференции сказала, что у 95% заразившихся коронавирусом он протекает в легкой, зачастую бессимптомной форме и они к ИВЛ не подключаются.

Ранее "Страна" писала, что Путин продлил режим самоизоляции в России до 11 мая.

Также мы рассказывали, что в Нью-Йорке умерли девять из десяти больных с коронавирусом, которых подключали к ИВЛ.