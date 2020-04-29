Завтра Рада рассмотрит отчет временной следственной комиссии по взрывам на украинских военных складах.

"Страна" первой еще в субботу опубликовала его проект. Из него следует, что комиссия успела рассмотреть детально всего один взрыв - в Балаклее Харьковской области.

Однако выводы по нему были предельно интересными. Так, они опровергали прежнюю версию властей о том, что склад подорвали с беспилотников. И приоритетной выделяли версию о подрыве складов изнутри. Что намекало на причастность к этому руководства склада (как минимум).

"Страна" вспоминает, какие версии курсировали вокруг харьковских складов.

Что произошло в Балаклее

Ночью 23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области начался пожар на военном складе. Он вызвал детонацию боеприпасов. Огонь распространился примерно на треть территории базы, площадь которой составляла 368 га.

В результате взрывов в Балаклее было повреждено 117 многоквартирных домов, в частном секторе - 228 домов, 2 из них разрушены.

Один человек погиб, четверо пострадали.

Были уничтожено пости 70% боеприпасов, которые хранились на этом крупнейшем в Украине военном складе на сумму в 12 млрд грн.

Позже в Минобороны сообщили, что после ЧП в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлекли около 80 человек. К ним применили различные меры наказания, начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением в должности.

Версии взрывов на военных складах

Диверсия и российский след. Главной версией взрыва на складах, которую озвучили власти сразу после ЧП, была диверсия. Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге после взрывов сообщил, что перед взрывами очевидцы слышали гул, похожий на звук летящего беспилотника. Об этом же заявляло следствие, СБУ и Юрий Луценко, который тогда возглавлял Генпрокуратуру.

Спустя год Матиос сообщил, что взрыв арсенала вызвал удар беспилотника, который показали на Красной площади во время парада.

"Основная версия состоит в использовании ударного беспилотного аппарата, который прибыл из-за границы Украины, отбомбился и вернулся назад. Согласно данным, которым владеет следствие, модель этого беспилотного аппарата была продемонстрирована на параде вооруженных сил РФ на Красной площади буквально в мае", - рассказывал военный прокурор журналистам.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что к диверсии причастен соратник Владислава Суркова.

Взорвали изнутри. Эта версия была не в чести при прошлой власти. Но именно она становится приоритетной в отчете Временной следственной комиссии Рады.

В нем говорится, что причиной взрывов в Балаклее был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.

Эксперт сообщил комиссии, что факт подрыва был очевиден с первых дней расследования и продемонстрировал ряд фотодоказательств. В частности, на территории арсенала, где произошли первые взрывы, после ликвидации пожара было до десятка воронок, что могло свидетельствовать о том, что там были зарыты взрывчатые вещества.

Фрагмент из отчета комиссии

Это опровергает версию о подрыве арсенала при помощи прилетевшего с территории России беспилотника. В выводе комиссии говорится, что есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства "мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ".

Фраза про "очевидность для военнослужащих и работников" указывает на то, что они были в курсе закладки взрывчатых веществ. А следовательно, это вряд ли могло происходить без ведома руководителей арсенала. А возможно, и более вышестоящего начальства.

Версия о том, что склады подорвали, чтоб скрыть недостачу гуляла уже давно.

Об ней писал, в частности, журналист Владимир Бойко. Он отметил, что пожар по странному стечению обстоятельств произошел после ревизии, проведенной в марте 2017 года. Она выявила воровство боеприпасов на сумму 400 млн грн.

"После такой ревизии база не могла не загореться, причем ни один военнослужащий в результате этого пожара не пострадал - наверное, интуиция у служивых сработала и ни догадались. когда именно нужно покинуть охраняемый объект" - написал журналист.

Об этом же заявляла экс-нардеп Надежда Савченко. "На самом деле подрыв был изнутри, сделано это было военнослужащими ВСУ "Сармат" (21-й отдельный мотопехотный батальон – Ред.). Об этом знает Матиос, об этом знает Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", - заявила Савченко в телеэфире.

По ее словам, она находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, а также смогла пообщаться с очевидцами произошедшего. "Подходило время отчета и проверки боескладов, их боевой готовности. Подходило время, и уже нельзя было подделать отчетность. Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не могли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть", - рассказала Савченко.

Матиос против такой версии категорически возражал: "Это предположение противоречит логике. Как можно взрывать склад, ставить под угрозу жизни людей, ради того, чтобы скрыть недостачу? Это невозможно", - комментировал он подобные предположения.

О подразделении "Сармат" заявлял и Владимир Бойко, который обнародовал некий документ, который, по его словам, является выдержкой из справки о состоянии расследования диверсии на военном складе. В нем говорится, что во время досудебного расследования в уголовном производстве №22017220000000104 по факту взрыва 23 марта 2017 65 ракетно-артиллерийского арсенала Минобороны было установлено, что военнослужащие спецподразделения "Сармат" в ходе антидиверсионных учений заложили взрывчатку внутри и снаружи арсенала, замаскировав ее под огнетушители.

Далее они покинули арсенал и прибыли в воинскую часть в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области, чтобы создать себе алиби.

В документе говорится, что основным мотивом подрыва 65 арсенала стало сокрытие от аудиторской проверки факта хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн. грн. К 30 марта 2017 аудиторам должны были предоставить объяснения и документы по этому поводу, но 23 марта 2017 арсенал взорвался.

"Наложение карты взрывчатых воронок на места размещенных огнетушителей показало 80% совпадение", - говорится в тексте.

Впрочем, его подлинность официально никто не подтверждал.

За что завтра проголосует Рада

Народный депутат Ирина Верещук сообщила "Стране", что процедура рассмотрения отчета Временной следственной комиссии будет следующей: выступит глава ВСК Давид Арахамия с отчетом работы комиссии за предыдущие полгода, а потом состоится голосование за продление работы ВСК еще на 6 месяцев.

Что касается последствий отчета, в ВСК рассчитывают, что после его обнародования правоохранительные органы сосредоточатся на версии умышленного подрыва складов изнутри.

"Очевидно, версию подрыва начнут считать основной. Я рассчитываю на то, что следствие детально проверит все доказательства этой версии, включая харьковскую экспертизу", - сказала она "Стране".