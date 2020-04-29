Румынский сенат 126 голосами принял решение отклонить законопроект о венгерской автономии.

Об этом сообщает издание Digi 24.

Как отмечается, сенат отклонил проект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство. Решение после 2-часовых дебатов было принято 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали проект только представители Демократического союза венгров Румынии.

Обсуждение проекта стало в стране темой дня после того, как он вступил в силу по процедуре "молчаливого согласия": 25 марта прошел конечный срок, до которого должна была быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.

В том, что о проекте "забыли", Национальная либеральная партия начала обвинять Социал-демократическую партию, заявляя, что партия тайно договорилась о "молчаливом одобрении" с Демократическим союзом венгров Румынии.

"Этот нормативный акт прошел по "молчаливому одобрению", потому что те, кто возглавляет палату, не поставили его на повестку дня", - заявил премьер Людовик Орбан.

По мнению инициаторов законопроекта, депутатов Демократического союза венгров Румынии, он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они считают, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

Однако румынские власти выступили против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

Отметим, что Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

Напомним, в феврале президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не допускает независимости Приднестровья, но готов предоставить региону широкую автономию и готов к переговорам.

Лидер венгерской партии Йоббик заявил о необоходимости автономии для Закарпатья.