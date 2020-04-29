Министр культуры и туризма Италии, где впервые число вылечившихся от коронавируса за сутки превысило число зараженных, Дарио Франческини призвал сограждан не выезжать из страны на отдых детом. Он заявил, что правительство развивает для этого внутренний туризм.

Об этом министр сказал в интервью газете Il Messaggero.

"Мы значительно вкладываемся во внутренний туризм, поскольку это будет лето каникул в Италии", - сказал министр.

Он отметил, что правительство страны также активно работает над тем, чтобы, как только это будет возможно, возобновить поездки иностранных туристов в Италию.

"К сожалению, я понимаю, что в международному туризме будет значительный спад этим летом", - продолжил Франческини.

Он сказал, что итальянцам стоит поддержать туриндустрию в стране и выбрать итальянские курорты для отдыха в этом году. При этом он назвал фейковыми новостями сообщения о том, что границы Италии будут закрыты до конца 2020 года. Министр пояснил, что министры туризма ЕС на недавнем совещании как раз обсуждали способы открыть границы внутри Евросоюза и при этом - не допускать распространение коронавирусной инфекции.

Государственный секретарь при МИД Франции по вопросам туризма Жан-Батист Лемуан в среду также указал, что нынешний туристический сезон "не будет таким, как предыдущие".

Выступая перед Национальным собранием Франции, он призвал французов в этом году провести отдых недалеко от их домов.

Лемуан указал, что в скором времени в стране могут открыться "маленькие музеи, некоторые природные объекты, парки и сады в департаментах, где вирус не распространяется активно".

Ранее "Страна" писала, что французские депутаты одобрили план правительства по снятию карантина, согласно которому ограничения будут ослаблены уже с 11 мая. Планируется разрешить работу магазинов, однако кафе и рестораны останутся закрытыми.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти страны ослабят карантин, который был введен из-за коронавируса, уже 4 мая. Будет разрешена работа заводов, детских садов, а также откроются парки.