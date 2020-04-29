Народные депутаты от "Оппозиционой платформы - за жизнь!" настаивают на внесении в повестку дня ближайшего заседания Верховной Рады постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы"

Об этом говорится в письме председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову от фракции.

"Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. День Победы – это праздник, который объединяет поколения. Отметить бессмертный подвиг народа в той войне, почтить память погибших, усилить социальную защиту ветеранов, утвердить традиции уважительного отношения к ним – обязанность государства Украина", - говорится в письме.

За время войны Украина потеряла почти 13,5 млн граждан, было уничтожено 700 городов и 28 тысяч сел, сожжено 319 тыс. хозяйств.

По словам оппозиционеров, нужно обеспечить надлежащее празднование 75-й годовщины Победы и всесторонне осветить этот праздник, почтить память павших, усилить социальную защиту ветеранов войны, сохранить память о Великой Победе в веках. "Это долг украинской власти. Принятие постановления позволит на государственном уровне достойно отметить 75- годовщину Великой Победы", - заявляют во фракции.

Ранее мы писали, что Кернес предложил харьковчанам 9 мая организовать "Бессмертный полк" на балконах.

Также сообщали, как в России будут праздновать День Победы на коронавирусном карантине.