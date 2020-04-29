На автодороге М-03 в Киевской области произошло ДТП с участием скорой помощи, за рулем которой находился пьяный водитель.

Об этом пресс-служба патрульной полиции сообщила в среду, 29 апреля.

Как сообщается после 11:00 бориспольские патрульные получили информации об аварии около поворота на Переяслав-Хмельницкий. На месте инспекторы установили, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге.

"В результате этого произошло столкновение. Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

В ходе общения с водителем скорой полицейские выявили у него явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было при себе водительского удостоверения. Тест на драгере показал 2,58 промилле алкоголя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, 11 апреля в на окружной дороге в Харькове в результате лобового столкновения скорой и легкового автомобиля погибли сразу три человека и еще четверо попали в больницу.

Также сообщалось, что в начале апреля под Житомиром произошло смертельное ДТП с участием "скорой".