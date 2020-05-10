10 мая в Украине отмечают День матери, который становится все популярнее в последние годы. Собрали красивые открытки, gif картинки и поздравления к дате, а также историю и традиции этого праздника.

Открытки и поздравления

Мамочка, с праздником! Пусть все у тебя будет солнечно.

С тобой всегда теплее, вкуснее и приятней.

Мы любим тебя, мама, до неба и обратно.

Пусть будет больше поводов для смеха и улыбки,

Ты нас всегда обнимешь, прощаешь за ошибки.

Мамочка, ты мой лучик света! Обнимаю крепко-крепко

Нет мамы лучше на свете. Твои любимые дети

Как начали отмечать День матери

У традиции чествовать матерей древние корни. В Древней Греции проводили весенние праздники в честь богини Реи, которая была женой Кроноса и считалась матерью многих богов.

В Риме три дня праздновали весенний фестиваль Хилария, посвященный богине-матери Сибиле. Ей делали подношения в храмах, устраивали парады, игры.

В Англии с 15 века отмечали материнское воскресенье каждое четвертое воскресенье Великого поста. В церквях служили службы в честь Девы Марии, а дети поздравляли мам букетиком цветов. Эта традиции забылась, но была возобновлена после Второй мировой войны.

Современный День матери, который отмечают во второе воскресенье мая, предложили отмечать в США. Американка Анна Джервис, потерявшая мать, и переживавшая эту потерю, предложила выделить отдельный день, чтобы отдать дань уважения и благодарности всем матерям. В 1914 году День матери стал национальным праздником в США, а после распространился и в других странах.

Традиции в разных странах

В большинстве стран День матери отмечают во второе воскресенье мая, но не везде. Например, в Египте другая дата - 21 марта, в Грузии - 3 марта, в Армении - 7 апреля, в Беларуси - 14 октября. Англичане отмечают в первое воскресенье марта, греки - 9 мая, поляки - 26 мая. В Швеции и Франции поздравляют мам в последнее воскресенье мая. В Испании, Португалии и Литве - в первое.

Во многих странах мамам и бабушкам в этот день дарят цветы, подарки, приносят завтрак в постель, освобождают от домашних обязанностей. В Италии традиционно дарят сладости. В Германии готовят специальный фруктовый пирог. В Финляндии поднимают специальный флаг в честь Дня Матери. В Испании и Мексике в церквях проводятся ритуальные службы в честь Девы Марии.