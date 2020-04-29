Увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника снова под вопросом. В повестке Рады на завтра нет рассмотрения проекта закона, по которому его можно было бы уволить, а глава представительства МВФ в Украине Рон ван Роден заявил, что принятие этого закона негативно повлияет на сотрудничество нашей страны с Фондом.

А в партии "Слуга народа" уже заговорили о том, что главу НАБУ нужно менять путем проведения аудита, а не через закон.

Об этом говорится в статье "Страны".

В комментарии "Стране" депутат Александр Качура ("Слуга народа") заявил, что по законопроекту Гончаренко не удастся уволить Сытника. По его мнению, есть большой риск в том, что даже если принять этот закон и на его основании уволить главу НАБУ, тот может восстановиться через суд.

"Нет смысла спешить с принятием этого законопроекта. Я уже не раз говорил, что он хорош на будущее, но по нему нельзя уволить Сытника. Надо проводить аудит НАБУ и по его результатам уже голосовать за увольнение, после аудита это будет законное увольнение, которое никто не сможет оспорить. Сейчас многие депутаты требуют, чтобы быстрее рассмотрели вопрос, быстро его уволили. Но нужно понимать, что быстро быть не может. Если это аудит, то это пару месяцев. Да, мы можем проголосовать постановление, которое подписали 220 депутатов, и я тоже подписал, об увольнении главы НАБУ. Но потом Сытник отмотает его назад и вернется через суд и будет у нас два главы НАБУ. Кому будет лучше?" - сказал "Стране" Качура.

Негативные выводы аудита являются основанием для отставки директора НАБУ. Проводит аудит комиссия внешнего контроля в составе трех членов, которых по одному выбирают президент, Верховная Рада и Кабинет министров из числа людей, которые имеют большой опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях.

Впрочем, другой собеседник "Страны" в президентской фракции отмечает, что окончательное решение, как уволить Сытника, еще не принято.

"Если будет решено использовать конструкцию с принятием закона, то можно и сроки на подачу поправок сократить, и принять этот закон за две недели, а потом назначить в НАБУ кандидатуру, которая тоже устроит американское посольство, того же Гизо Углаву. А Сытник пусть судится, кто же ему помешает. Кроме того, не нужно переоценивать влияние Рон ван Родена на позицию МВФ. Роден близко сошелся с нашими "соросятами", но решения в Фонде принимают совсем иные люди. К тому же, как показывает пример Рябошапки, внешнее давление только усиливает желание Зеленского уволить того, по поводу которого давят", - говорит нардеп.

Напомним, что в Верховной Раде ищут приемлемый с точки зрения законодательства способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Вариантов может быть несколько, но главное - принципиальное согласие Офиса президента на отставку Сытника есть. При этом в поддержку главы НАБУ идет давление со стороны Запада. Подробнее читайте в материале "Страны" "Аборигены не имеют права увольнять Сытника". Сможет ли МВФ помешать отставке главы НАБУ.

Мы писали, что правохранительный комитет Рады поддержал принятие за основу законопроекта 3133 авторства нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который запрещает коррупционерам занимать руководящие должности. С помощью этого закона можно было бы уволить Сытника, которого подозревают в коррупции.