В Тернополе приняли решение не открывать продовольственные рынки в городе до 11 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом, в среду, 29 апреля, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом на странице в Facebook.

"Ввиду роста заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей города. Поэтому приняли решение до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 апреля, на внеочередном заседании, Кабмин разрешил работу продовольственных рынков уже с 1 мая.

Также мы сообщали, что в Украине откроются всего 872 рынка, с соблюдением всех санитарных норм.