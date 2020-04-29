Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты планируют рассмтореть около 20 законопроектов, пройдет 30 апреля в 13:30. Об этом говорится в распоряжении председателя парламента Дмитрия Разумкова, которое опубликовано на сайте ведомства.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов", - указано в документе.

Также в сообщении говорится, что по инициативе спикера Рады, в 12:00 в четверг, 30 апреля, состоится согласительный совет руководитель фракций и групп.

Ранее "Страна" писала о том, что комитет Верховной Рады забраковал программу премьера Шмыгаля.

Также мы сообщали, что Разумков прокомментировал предложение Шмыгаля отправить безработных на строительство дорог.