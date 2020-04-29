Виртуальный реверс газа с 1 мая 2020 года запускают операторы ГТС Украины и Венгрии. Они объединят две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Сегодня новый прорыв - мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина-Венгрия в одну виртуальную, которая включает две физические", - написал Макагон.

По его словам, это обеспечит трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС - гибкость в планировании физических потоков.

"Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто выбирается направление транспортировка газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа (…) Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях - происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", - добавил Макогон.

Кроме того, значительно возрастают мощности по импорту газа, так теперь фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса.

Ранее "Страна" писала о том, что глава ГТС Макогон призвал Россию арендовать в Украине хранилища для закачки избытков газа.

Также мы сообщали, что ГТС Украины готова к остановке транзита российского газа.