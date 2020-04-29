На Закарпатье криминальный авторитет армянского происхождения планировал взять под опеку местных преступников, чтобы вместе контролировать регион. 55-летнего мужчину с уголовной репутацией задержали полицейские.

Об этом в среду, 29 апреля, информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщил начальника областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрея Иванкива, 55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя своих сторонников из криминальной среды и планировал взять под свою "крышу" и контроль преступные группы, которые собираются "работать" в регионе.

Фото: Нацполиция Украины

"Когда начали отрабатывать информацию, выяснили, что этот человек в прошлом году был выдворен за пределы Украины с пятилетним запретом въезда. Однако человек с такими данными через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал, поэтому для идентификации личности и дальнейшего установления путей попадания в Украину отправили соответствующий запрос к коллегам из Армении", - рассказал правоохранитель.

Видео: Нацполиция Украины

Напомним, что в Харькове задержали наемного убийцу, который готовился совершить двойное убийство криминальных авторитетов в Грузии.

Ранее мы писали, что в Армении недавно произошло двойное убийство, четыре человека погибли. После этого в городе Гавар, недалеко от Еревана, начались массовые беспорядки.